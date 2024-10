Suspeito de encomendar drogas pelos Correios é alvo de operação da PF, em Barcarena | PA

(Foto: Divulgação/PF) – O objetivo da ação, segundo a Polícia Federal, é combater o tráfico de drogas interestadual via Correios.

A Polícia Federal deflagrou a operação “Postálica”, na manhã desta segunda-feira (21/10), em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. O objetivo é combater o tráfico de drogas interestadual via Correios. De acordo com a PF, o alvo da ação policial é suspeito de comprar droga vinda de outros estados, utilizando-se da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O entorpecente é escondido em encomendas, para dissimular o real conteúdo da remessa.

Ainda segundo a polícia, há dois anos, a Receita Federal havia interceptado uma caixa de papelão no Centro de Distribuição de Encomendas dos Correios, em Belém, vinda de São Paulo. Com uso de cão farejador, foram encontrados cinco quilos de maconha. A droga foi apreendida pela Polícia Federal, que passou a investigar o caso, até chegar ao alvo da operação Postálica. As investigações continuam para identificar demais envolvidos no crime.

Conforme a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Barcarena, expedido pela Vara Criminal da Comarca do município, ocasião em que foi apreendido o celular do investigado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/07:48:41

