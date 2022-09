A Hora da Decisão -Ex-morador de Novo Progresso “Thulio Moreira” conquistou nota 10 no Faustão Na Band

Thulio Moreira ao comemorar a nota 10 de todos os jurados e plateia no programa “Faustão na Band” lembrou da cidade de Novo Progresso e os amigos deixados. -(Foto:Renato Pizzutto/Band TV)

Thulio Moreira, cresceu em novo progresso onde aprendeu violão com moradores da comunidade de Alvorada da Amazônia, amantes de música como os saudosos Cândido Tomás e Enoque onde aprendeu tocar violão e a fazer as vozes que hoje ele sabe cantar, primeira, segunda voz.

Em 2019 Thulio Moreira saiu de Novo Progresso onde trabalhava na serraria com o pai e foi estudar e trabalhar na cidade de Sinop no Mato Grosso. Em Sinop ele precisou dar um jeito para pagar a faculdade sozinho, na hora do almoço ele entregava marmita para um restaurante e a tarde cortava grama, para pagar a faculdade. Cantor de “nascença”, ele descobriu que poderia usar a voz para pagar suas contas quando fez uma participação informal em um show num barzinho de Sinop, em 2019.

Desde então, Thulio começou a investir em seu sonho de viver com a música. Hoje, ele é o único representante de Mato Grosso no novo reality show do programa do Faustão, “A hora da decisão”, que vai revelar novos talentos sertanejos para o Brasil.

“Ele nunca tinha feito shows assim para ganhar dinheiro e trabalhar. Pediu ao bar quantas horas eram de show para calcular a quantidade de músicas e aí começou a se apresentar nos bares em Sinop”, contou Lecyane Moreira, esposa de Thulio, ao Jornal Folha do Progresso.

Com apenas três anos de carreira profissional, Thulio investiu em seu sonho de cantar e em 2019 gravou seu primeiro DVD, com “Ex”, “Pindaíba”, “Conselho de amigo”, “Soltou Peguei”, “Noitadas”, “Farra e rolo”. No mesmo ano, foi o cantor de Mato Grosso número 1 no Spotify. Porém, em 2020, junto com a pandemia da Covid-19, veio a impossibilidade de realizar seus shows.

Mesmo assim, não desistiu em encontrou uma vaga na Rádio Meridional FM, em Sinop, onde atuou como designer e social mídia. Lá, uma família abraçou seu sonho e lhe deu apoio, divulgando seus trabalhos musicais. “Nem todo mundo se dedica cada minuto do dia pra investir nos sonhos”, acrescentou Lecyane.

Durante a pandemia, sem shows para fazer, trabalhou a divulgação dos seus sons em lives. Pelo seu canal no Youtube ou de empresas da região do interior do MT, Thulio foi cantando de maneira remota e arrecadando alimentos para ajudar quem precisava e estava sem emprego na pandemia.

Com a retomada do público em eventos, a carreira de Thulio voltou a prosperar com mais força e ele foi se apresentando por diversas cidades no estado. Fez abertura de shows nacionais como Maiara e Maraisa, Luiza e Maurilio, João Gustavo e Murilo, Ícaro e Gilmar, Rick e Renner.

“Como artista independente ele sempre teve que correr atrás de juntar dinheiro aqui, ali, patrocino de empresas que acreditam nele”, disse a esposa e fã número um, que agora está buscando divulgar o trabalho do marido para o máximo de pessoas que puderem ouvir suas músicas.

Thulio Moreira é natural de Pitanga no Paraná, mas se criou em Novo Progresso no Pará! Ao comemorar a nota 10 de todos os jurados e plateia no programa “Faustão na Band” lembrou da cidade de Novo Progresso e os amigos deixados.(leia abaixo)

Participante nota 10, Thulio Moreira celebra apoio da plateia: “Emocionante”

O cantor paranaense conquistou nota 10 de todos os jurados e auditório na repescagem masculino do A Hora da Decisão

Thulio Moreira conquistou nota máxima na repescagem da Hora da Decisão

O quadro musical do Faustão Na Band, A Hora da Decisão, está a todo vapor. No programa da última terça-feira (30), o time masculino passou pela última repescagem da fase individual e Thulio Moreira se destacou como o único participante a conquistar nota máxima de todos os jurados – inclusive o auditório. O cantor conversou com a reportagem do site do Faustão Na Band e falou sobre a sensação de receber o apoio do público: “Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um resultado desse”.

“Pra mim foi muito emocionante o momento das notas e toda a plateia vibrando por mim. Inexplicável a sensação, ainda mais conhecendo o nível de todos os competidores”, disse o cantor. Ele destacou que o nível de preparação de todos os concorrentes estava alto e, por isso, a classificação com nota máxima foi tão significativa. “Se for para definir a sensação do momento, foi gratidão e felicidade”, completou.

Apesar do sucesso na apresentação, Thulio confessa que toda a situação de sua participação no A Hora da Decisão desperta bastante nervosismo, principalmente quando se lembra de que está cantando ao lado de Fausto Silva. “O principal desafio, para mim, é entrar no palco sabendo que do meu lado está o Faustão e na minha frente o Cláudio Vargas”, disse. “Não tem como se acostumar com isso, não tem como deixar isso ser normal”, brincou.

O programa vem mudando minha vida para melhor desde o primeiro episódio que apareci, tanto com interações nas redes sociais quanto a valorização do meu trabalho. Agenda de shows, contatos, oportunidades vem aparecendo e mudado muito a minha carreira.

Embora tenha nascido em Pitanga, no Paraná, Thulio Moreira mora Cuiabá. Ele contou que a participação no quadro do Faustão Na Band transformou também sua relação com a cidade onde nasceu e cresceu. Ele celebra estar sendo abraçado pelos conterrâneos e destaca a felicidade das pessoas em ser representadas por ele na TV. “Meu povo do Paraná, de Pitanga,Novo Progresso Pará e Sinop e Cuiabá MT tem abraçado muito minha carreira e se sentem muito bem representados por mim quando assistem o programa”, contou.

Eu espero de alguma forma poder retribuir esse carinho que tenho tido deles de alguma forma! Estão todos muito felizes com o que vem acontecendo comigo.

