Pai invade escola, bate e ameaça matar adolescente que agrediu seu filho em MT

(Foto:Reprodução) – Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (29) após invadir uma escola em Sinop (a 500 km de Cuiabá), bater em um aluno de 14 anos e ameaçá-lo de morte com uma faca.

O motivo das agressões foi porque o adolescente teria brigado com o filho do suspeito, de 13 anos, na última sexta-feira (26). O caso foi na Escola Ênio Pipino.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou na escola com uma faca dizendo que mataria o garoto. Ele foi para cima do menor, deu um soco no rosto dele e o estrangulou.

Em seguida, a tia da vítima interveio e tomou a frente da criança para protegê-la. O homem continuou com ameaças e disse que mataria ambos. “Vou matar você! Você nunca mais vai brigar com meu filho”, disse ao menino. “Vou matar você também”, ameaçou a mulher.

Após a confusão, o homem deixou a escola a pé e foi localizado pela polícia em uma rua próxima a unidade de ensino. Foi dado voz de prisão a ele e apreendida a faca. (Com informações do Gazeta Digital).

