Menino de 12 anos morre após supostamente realizar ‘desafio do desodorante’, no Pará

Os parentes da vítima ainda tentaram resgatar Iarlen e o levaram para o Hospital Regional de Salinópolis, mas lá foi constatada a morte (Foto:Reprodução / Redes sociais)

O corpo do garoto foi encontrado na tarde de quarta-feira (31) e um desodorante foi encontrado perto da vítima

O adolescente Iarlen Augusto Santa Brigida da Silva, de 12 anos, morreu na tarde de quarta-feira (31) supostamente após tentar fazer o “desafio do desodorante”, em Salinópolis, nordeste do Pará. O corpo foi encontrado pela própria avó do menino, por volta de 16h, dentro do quarto dele. Um desodorante aerossol foi encontrado ao lado de Iarlen e levantou a suspeita da família de que ele teria inalado o produto. Segundo a família, o garoto teve uma parada cardíaca.

Os parentes da vítima ainda tentaram resgatar Iarlen e o levaram para o Hospital Regional de Salinópolis, mas lá foi constatada a morte. Valdijunio Nunes Santa Brigida, tio do jovem, disse que vai sentir bastante saudade do sobrinho. “Vai fazer muita falta a alegria e o sorriso dele. Ele era muito brincalhão e tinha muitos amigos. O sonho dele era ser jogador de futebol e torcia para o Paysandu”, contou.

O velório vai ser realizado na casa da avó de Iarlen, na Rua Bom Jesus, que fica também em Salinas. A vítima era o filho mais velho de outros dois irmãos, sendo um de 9 anos e outro de 15. Iarlen morava com os avós e mãe. A família não soube informar onde acontecerá o enterro.

Ainda segundo a família, até 11h desta quinta-feira (1º), o corpo de Iarlen estava no Instituto Médico Legal (IML) de Salinas, onde peritos realizam exames de necropsia. Não há previsão de liberação.

Saiba o que é o desafio do desodorante

O desafio, que ficou famoso nas redes sociais, e se resume numa competição para ver quem consegue inalar por mais tempo e maior quantidade do desodorante. Em Belo Horizonte, um menino de 10 anos morreu depois de entram em um guarda-roupa e respira desodorante aerossol.

Desafio do Momo

Em 2019, o “Desafio Momo”, uma outra tendência que também surgiu nas redes sociais, aumentou a preocupação de pais de crianças e adolescentes sobre suicídio. Um vídeo, que parecia ser inofensivo, onde aparecia uma criança aprendendo a brincar com uma massinha, mas de repente aparecia o personagem Momo com cenas que ensinam como as crianças devem fazer para cortar os pulsos. A filmagem burlava os algoritmos do Youtube Kids e era mostrado para crianças.

Desafio da Baleia Azul

Já em 2017, um jogo perigoso chamado de “Baleia Azul”, também virou motivo medo. Ele recomendava desafios macabros aos adolescentes como automutilação e até suicídio. (Com informações do O Liberal).

