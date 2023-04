À luz do dia, mulher é roubada por motociclista no centro de Novo Progresso;Vídeo

Moradores relataram que assaltos são frequentes, principalmente nas vias de mais movimento. (Foto: Reprodução)

À luz do dia, a trabalhadora Maria E. Costa, foi roubada por motociclista enquanto seguia de bicicleta para o trabalho pela Rua Planalto, no Bairro Jardim Planalto, centro da cidade de Novo Progresso (rua atrás do Panelão, próximo ao Master Grill).

A ação do criminoso aconteceu na manhã desta terça-feira,18 de abril de 2023. Outros moradores reclamam de segurança na região.

A vítima divulgou o furto nas redes sociais. (veja abaixo)

Vídeo enviado para a reportagem do Jornal Folha do Progresso Ruas mostra o momento em que a mulher passa de bicicleta pela rua e o motociclista se aproxima. A ação acontece muito rápido, mas é possível ver o momento em que ele puxa a bolsa da vítima e sai em alta velocidade.

Assim como ela, outros moradores afirmaram que a cidade toda sofre com a ação de assaltantes que agem principalmente nos pontos com mais movimento. Segundo os relatos, os criminosos sempre estão armados transitando em motocicletas ou bicicletas.

Quem souber de informação que leve a prisão destes criminosos devem avisar a polícia pelo 190, o Jornal Folha do Progresso, disponibiliza WhatsApp pelo número (93) 98404 6835, para denúncias sob sigilo.

Assista ao vídeo

O Suspeito foi flagrado por câmera de loja, antes de cometer o crime em oficina de motos nas proximidades do delito;

