Paolla Oliveira aparece “nua” em show de Lady Gaga; Veja!

Atriz ousou com o look despojado no último sábado (3). | Foto: Reprodução / Instagram

Atriz impressionou com o figurino ousado durante o evento deste final de semana, no Rio de Janeiro.

Aatriz Paolla Oliveira atraiu a atenção nas redes sociais ao revelar o look escolhido para o show gratuito de Lady Gaga, realizado no último sábado (3) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A atual intérprete de Heleninha no remake da novela “Vale Tudo” optou por um vestido justo da grife Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova com uma estampa que simula o corpo nu, o que causou forte impacto entre seus mais de 37,8 milhões de seguidores no Instagram.

“Impecável! Que show, que mulher!”, publicou Paolla ao compartilhar fotos do seu look enquanto posava no meio da rua no bairro carioca, momentos antes do evento.

Em pouco tempo, vários seguidores elogiaram a escolha do vestido, mostrada nos stories do perfil da atriz.

O show de Lady Gaga fez parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, uma iniciativa da prefeitura local que visa levar anualmente grandes atrações internacionais com entrada gratuita para a cidade maravilhosa até 2028.

A apresentação da cantora americana reuniu milhões de fãs na orla de Copacabana, entre famosos e anônimos que se juntaram para prestigiar o espetáculo.

Confira o modelito de Paolla Oliveira:

