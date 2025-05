Dois jovens estão desaparecidos a 25 dias em Novo Progresso

Yago Gabriel Brito Monteiro, de 19 anos e Felipe Dematis, de 24 anos desapareceram de forma misteriosa em 25 dias sem notícias, em Novo Progresso.

A policia investiga os dois casos separados, um caso não tem haver com outro.

Uma família de Novo Progresso, vive angustiada com o desaparecimento de Yago Gabriel Brito Monteiro, de 19 anos. O jovem de 19 anos não é visto desde o último dia 10 de abril deste ano. O Caso foi registrado na Polícia que investiga.

O Pai informou para o Jornal Folha do Progresso que por não terem respostas e se sentirem desamparadas, muitas vezes as famílias fazem as buscas por conta própria.

Outro desaparecido a família da cidade de Sorriso (MT), o BO (Boletim de Ocorrência) foi feito naquela cidade, e desde então não deu mais notícia.



Caso Yago Gabriel – De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na delegacia de polícia, o jovem estava com a família em uma chácara na zona rural, aproximadamente 5 quilômetros de Novo Progresso na quarta-feira, 9 de abril de 2025, por volta das 17h00min, familiares deixaram Yago e retornaram para cidade, no dia seguinte por volta das 10h00min, a família retornou para chácara e o mesmo não se encontrava. No local próximo ao uma escada de acesso ao rio jamanxim foi encontrado garrafas de bebidas alcoólicas e um frasco de energético de 1 litro vazio, sinalizando que havia companhia com ele. Desde então, ele não foi mais visto. Ainda conforme relatos da família para o Jornal Folha do Progresso, o jovem não tinha antecedentes criminais e poucos amigos e vivia com a avó materna que o criou em Novo Progresso. A chácara onde o jovem estava fica as margens do rio jamanxim, a possibilidade de afogamento e citada pela família, mesmo que neste meio tempo nenhum corpo foi encontrado, a região bem povoada, o caso intriga a família que pede ajuda caso alguém souber informar.

Informações sobre o paradeiro do jovem que possam ajudar na investigação podem ser comunicadas pelo telefone 📱 (93) 98404-6835, ou avisar a polícia mais próxima.

Até esta segunda-feira, 5 de maio de 2025, não há informações sobre a localização de Yago Gabriel Brito Monteiro.



Caso Felipe Dematis – Na quinta-feira, 10 de abril de 2025, o jovem Felipe Dematis, de 24 anos, desapareceu por volta das 17h00min, de forma misteriosa de uma chácara, localizada em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Desde então, ele não fez mais contato com familiares, que estão aflitos em busca de informações sobre seu paradeiro.

A situação se tornou ainda mais preocupante após um amigo de Felipe ligar para a família, relatando ter encontrado vestígios de sangue na chácara. Segundo ele, também foi percebido que uma coberta da casa estava com um pedaço faltando. (A localização da chácara não foi divulgada)

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso junto as autoridades policiais, Felipe Dematis, de 24 anos, fazia parte de uma facção com diversas passagens pela policia , ele estava sendo investigado por roubo e crimes de encomenda. Felipe havia roubado uma caminhonete de um fazendeiro em Novo Progresso, posteriormente viajou para cidade de Sorriso no Mato Grosso, retorno para Novo Progresso onde vinha buscar o veiculo roubado e desapareceu.

Desde o ocorrido, nenhuma novidade surgiu sobre o caso.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as buscas, deve entrar em contato com a família pelo WhatsApp:📱 (66) 9 9909-2196

