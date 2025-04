Marido é preso suspeito de dar café envenenado à esposa por não aceitar fim do relacionamento no MT

A vítima foi internada em estado grave após ser envenenada pelo marido — Foto: Reprodução/EPTV

Vítima passou mal e foi internada logo após beber o café oferecido pelo companheiro.

O marido da mulher que deu entrada na emergência de Juína (MT), no domingo (20), após tomar uma xícara de café, foi preso nesta quarta-feira (23), suspeito de ter envenenado a bebida da vítima antes de dar para ela tomar.

No domingo, a mulher deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais de envenenamento. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ronaldo Binoti, a vítima foi submetida a exames laboratoriais, que confirmaram que o café que ela havia bebido tinha sido ‘batizado’ com veneno. O tipo de veneno não foi informado.

“Exames de sangue confirmaram o envenenamento. A cena do crime já tava completamente mexida, garrafa de café tinha sido lavada várias vezes”, contou.

O delegado disse ainda que o marido não aceitava o fim do relacionamento pedido pela mulher e que, por isso, tentou matá-la envenenada.

Segundo Binoti, o quadro de saúde da vítima é considerado bom. Ela já teve alta hospitalar e está fora de perigo.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada por uma enfermeira de plantão da UPA de Juína, que informou que uma mulher tinha dado entrada na emergência da unidade com sinais de envenenamento.

À polícia, a enfermeira relatou que a vítima contou ter passado mal após beber um café preparado pelo esposo. Segundo o depoimento, logo após a bebida, ela percebeu um gosto amargo e estranho, e começou a passar mal. Com isso, o filho da vítima a levou até o atendimento médico.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2025/14:13:12

