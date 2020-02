Colômbia pretende eliminar 130 mil hectares de coca em 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governo do presidente Iván Duque está trabalhando para cumprir vários requisitos ambientais e de saúde exigidos pelo Tribunal Constitucional para poder retomar a fumigação aérea, possivelmente já no primeiro semestre.

A meta para a erradicação de coca em 2020 é 30% maior do que a do ano anterior, quando o país andino conseguiu destruir pouco mais de 100 mil hectares de coca usando técnicas de remoção manual.

Uma ampla variedade de ferramentas será disponibilizada para retirar as mudas de coca, explicou o ministro, incluindo a possível retomada das fumigações do herbicida glifosato.

You May Also Like