Namorada de Belo exibe tatuagem íntima de biquíni e chama a atenção

Foto: Reprodução/ Instagram / @rayfigliuzzi | Namorada do cantor Belo, de 51 anos, Rayane compartilhou um vídeo vestindo um biquíni de fita amarelo, promovendo sua marca de moda praia, e o detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Aatriz e empresária Rayane Figliuzzi, de 27 anos, chamou atenção nas redes sociais ao exibir parte de uma tatuagem íntima na virilha durante uma postagem. Namorada do cantor Belo, de 51 anos, Rayane compartilhou um vídeo vestindo um biquíni de fita amarelo, promovendo sua marca de moda praia, e o detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram ao desenho visível: “Só eu vi?”, escreveu um deles. Outro seguidor brincou: “Queria ver o desenho completo”. Conhecida por ser garota-propaganda da própria grife, a modelo frequentemente posta fotos e vídeos usando diferentes modelos de biquínis.

Em um vídeo recente de divulgação da coleção 2025, Rayane também deixou parte da tatuagem à mostra. A empresária utiliza as redes sociais para promover os produtos de sua marca, aproveitando sua visibilidade para atrair o público.

Fonte: O liberal / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/12:40:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...