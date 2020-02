A prefeitura não vai patrocinar o Carnaval de 2020 em Novo Progresso

(Foto:Arquivo) – A crise financeira e política do País se reflete na maior festa popular brasileira. As tradicionais comemorações de carnaval realizadas pelos municípios perdem a força neste ano e dão espaço a outras prioridades da comunidade. Conforme o resultado parcial de uma pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios Brasileiros, muitas cidades não vão investir na realização do carnaval em 2020.

“A crise financeira que afeta os municípios atinge agora a cultura.

A mudança nos planos é consequência da crise dos municípios.

Em Novo Progresso, o prefeito Ubiraci Soares (Macarão-PSC) , informou com exclusividade ao Jornal Folha do Progresso que foram cancelados os shows de carnaval de 2020. O prefeito alega que o motivo do cancelamento do carnaval se dá à crise financeira que atingiu o País e, consequentemente, os municípios, não sendo diferente em Novo Progresso. Não investir no carnaval é uma decisão dura, mas necessária em um momento de poucos recursos”, lamenta o prefeito Macarrão de Novo Progresso.

O prefeito destaca que o município preza pela gestão dos recursos públicos, pelo compromisso com a educação, saúde e qualidade de vida da população e que, neste momento com o agravamento da crise econômica, a realização deste evento se torna inviável.

Vamos reverter este investimento na saúde do município concluiu o prefeito.

Carnaval no Lago

Em conversa com empresário Gordinho do estabelecimento Chopana próximo ao Lago,repassou para redação que esta organizando um evento para não deixar a data em branco em Novo Progresso. Os foliões podem vir que faremos o carnaval por nossa conta,informou.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...