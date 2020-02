Presos de Novo Progresso são transferidos para presido de Santarém e Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Delegacia de Policia e Susipe adotaram medidas preventiva de segurança para transferências dos presos.(Foto:Reprodução) Os seis detentos da Cadeia Publica de Novo Progresso estão sendo evacuados da unidade, na manhã desta quarta-feira (12). A transferência de presos com prisão decretadas incluindo a Mulher que mandou matar amante em Novo Progresso. Ainda de acordo com o texto, os detentos serão transferidos para unidades prisionais da cidade de Itaituba e Santarém.

You May Also Like