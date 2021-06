Homem é preso acusado de furtar ouro e dinheiro de malote durante voo em Novo Progresso

Suspeito confessou ter violado malote durante viagem… (Foto:Divulgação Policia)

Francisco das Chagas, foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) , por volta das 18h30mn, após roubar ouro e dinheiro de um malote durante voo em Novo Progresso.

A aeronave da agencia Beira Rio saiu do garimpo São Raimundo com destino a Novo Progresso.

A guarnição da polícia militar no comando do sargento Maduro, ao receber denúncia que o malote foi violado e furtado ouro e dinheiro, e apontar passageiro como suspeito,saíu na captura e encontrou em via pública o nacional Francisco das Chagas, na abordagem foi encontrado dinheiro e comprovante de venda de ouro.

Francisco das Chagas confessou o FURTO e apontou outra pessoa como comparsa.

Com acusado foi encontrado a importância de R$ 9.923,00 (nove mil novecentos e noventa e três reais) em espécie, comprovante deposito bancário e recibo de venda de ouro. Francisco confessou que violou o malote durante a viagem que havia vendido o ouro em uma compra de ouro da cidade, que ficou com um pouco de dinheiro, depositou outra parte e um segundo acusado que o mesmo não sabe o nome levou parte do ouro para o garimpo da pistinha. A polícia militar prendeu em flagrante Francisco das Chagas, foi conduzido à delegacia de polícia civil junto com materiais apreendidos para procedimentos.

