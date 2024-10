A Valorização do Produtor Rural e a Importância da Educação Técnica: O papel da formação de profissionais para o setor agropecuário

(Foto: Reprodução) – O setor agropecuário brasileiro é um dos pilares da economia nacional, responsável por 27,5% do PIB, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Sendo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, o setor não apenas movimenta a economia, mas também gera milhões de empregos diretos e indiretos. Contudo, o crescimento contínuo desse setor, aliado à necessidade de práticas mais sustentáveis e tecnológicas, exige profissionais cada vez mais estruturais para enfrentar desafios e maximizar a produção de maneira responsável.

A Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) estima que 200 mil novos postos de trabalho serão criados até 2025, principalmente em áreas que combinam tecnologia, sustentabilidade e gestão eficiente. Para que o Brasil mantenha sua posição de liderança no agronegócio, é essencial formar profissionais que saibam integrar inovação e sustentabilidade, e é exatamente nesse ponto que a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA) se destaca.

Valorização do Produtor Rural: Um Pilar da Economia Nacional

O produtor rural é o coração da cadeia produtiva que sustenta o agronegócio brasileiro. Com o passar dos anos, o perfil desse profissional mudou radicalmente. Hoje, ele precisa dominar práticas de manejo sustentável, usar tecnologias avançadas e adotar uma gestão eficiente dos recursos. Esse processo de modernização passa pela valorização e capacitação técnica, que são fundamentais para a continuidade e crescimento sustentável do setor agropecuário no Brasil.

A valorização do produtor rural está diretamente ligada à sua capacidade de se adaptar e evoluir junto com as novas exigências do mercado. Nesse sentido, a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena (ETASA) cumpre um papel fundamental ao oferecer uma formação técnica completa, preparando seus alunos para os desafios e inovações do campo.

A diretora da ETASA, Cristina Favaron Tugas, ressalta: “Nosso objetivo é formar profissionais capacitados não apenas para operar, mas para liderar as mudanças no campo, garantindo a integração de novas tecnologias com práticas sustentáveis e produtivas.”

A Importância da Educação Técnica no Agro

A educação técnica é um diferencial para quem deseja ingressar ou se aprimorar no setor agropecuário. O curso técnico em Agropecuária da ETASA oferece uma formação robusta e abrangente, capacitando seus alunos para atuar em áreas como Agronomia, Zootecnia, Gestão Ambiental e Engenharia Agrícola. A ETASA proporciona um aprendizado equilibrado entre teoria e prática, essencial para desenvolver profissionais preparados para as demandas reais do campo.

A experiência prática é um dos seus grandes diferenciais. A Escola compartilha suas instalações com uma empresa agroindustrial própria, onde os alunos participam de atividades práticas, como o cultivo de soja, milho, café, pecuária de corte e leite e avicultura de postura. Esse contato direto com a produção permite aos estudantes aplicar na prática o conhecimento adquirido em sala de aula, tornando-os aptos a enfrentar os desafios do setor de forma completa e integrada.

Oportunidades de Crescimento no Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho para profissionais técnicos no setor agropecuário é promissor. Empresas e propriedades rurais estão em busca de profissionais que possam implementar práticas inovadoras e sustentáveis, aumentando a eficiência da produção. A formação oferecida pela ETASA coloca seus alunos em posição de destaque no mercado, preparada para liderar mudanças e inovações no campo.

Processo Seletivo da ETASA

Para aqueles que desejam se especializar no setor agropecuário, a ETASA está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2025. O curso técnico em Agropecuária, é totalmente gratuito e oferece 40 vagas para uma formação intensiva de dois semestres, abordando as principais áreas do agronegócio. Além do aprendizado teórico e prático, os alunos contam com o suporte do Núcleo de Apoio a Carreira (NAC), que oferece workshops e incentivo ao empreendedorismo.

A ETASA também oferece uniformes e materiais didáticos sem custo para os alunos, Além de benefícios sociais (transporte, moradia e alimentação) para os alunos que se enquadram nos critérios socioeconômicos da instituição, garantindo acessibilidade a todos. As inscrições vão de 21 de outubro a 22 de novembro de 2024 exclusivamente no site da escola:www.escolatecnicasalvadorarena.org.br/processo-seletivo.

Fonte: Fundação Salvador Arena e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/17:28:07

