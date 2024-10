Homem é preso suspeito de estuprar filhas gêmeas da namorada, em Santarém

(Foto: Reprodução) – Thiago Canto foi preso pela Polícia Militar na manhã de domingo (27), após uma denúncia de que ele teria estuprado as enteadas, de apenas 10 anos.

Na manhã de domingo (27), a Polícia Militar (PM) prendeu Thiago Canto Repolho, após denúncia de que ele teria estuprado as duas filhas da namorada, irmãs gêmeas de apenas 10 anos.

Segundo informações, os abusos ocorreram enquanto o suspeito ficou sozinho com as meninas, durante o período em que a mãe delas saiu para trabalhar. A mãe das crianças, que confiava plenamente em Thiago, confirmou à polícia que ele dormia na mesma cama que ela e as filhas.

Thiago foi preso em flagrante e autuado por estupro de vulnerável.

As gêmeas já passaram por escuta especializada e estão recebendo acompanhamento psicológico, visando minimizar os danos emocionais decorrentes da situação traumática que vivenciaram.

