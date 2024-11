Abelardo Santos transforma placentas em obras de arte para presentear mães

(Foto: Diego Monteiro (HRAS) – Projeto ‘Árvore da Vida’ utiliza a placenta como um carimbo natural para criar uma imagem que se assemelha a uma árvore

“Quando vi a obra de arte, fiquei muito emocionada”, declarou Renata de Cássia, de 26 anos, ao participar do projeto “Árvore da Vida” no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém. Desde que a iniciativa foi criada, em 2021, mais de 2,3 mil pinturas foram produzidas e entregues às mães como um gesto simbólico de carinho após o nascimento de seus filhos na unidade de saúde.

Após o parto, a placenta é usada como um tipo de carimbo natural, que, com tinta e papel, se transforma em uma pintura, como a que foi dada à Renata de Cássia. “Recebi um atendimento maravilhoso e estava pensando em ‘como levaria um esse carinho para casa’… e agora levarei em forma de representação da minha placenta, onde carreguei meu bebê durante meses. Vou guardar com muito amor”, afirmou.

Referência no atendimento de urgência e emergência obstétrica, o projeto tem como objetivo humanizar o parto e fortalecer o elo entre mãe e filho atendidos no HRAS, que pertence ao Governo do Pará. Além da imagem da placenta, a pintura inclui dados da mãe e da criança, como data e horário do nascimento, peso e medição do bebê, além de frases de carinho ou letra de música, conforme o desejo da mãe.

Desta forma, a cada desenho entregue, as reações são diferentes. “Foi um misto de emoção, alegria e acolhimento, tudo junto, quando recebi a pintura. Além disso, fiquei impressionada como a placenta realmente se parece com uma árvore, e nela vejo amor, cuidado e proteção, além de conexão ao meu filho. Parabéns a todos pelo projeto”, disse Naiane Pinheiro Roldão, de 22 anos, mãe de William Roldão.

Produção

O projeto “Árvore da Vida” realiza uma impressão da placenta, criando uma imagem que lembra uma árvore. O cordão umbilical representa o caule, os vasos sanguíneos formam os galhos, e o tecido placentário se assemelha às folhas. Antes do processo, a placenta é higienizada e, com tintas à base de água, é carimbada em uma folha de papel. A lembrança é entregue à família antes da alta hospitalar.

Melissa Martins, enfermeira do Centro Obstétrico, é também uma das artistas do Hospital Abelardo Santos. Pelas mãos dela, várias “árvores” já ganharam formas e cores. “A pintura é significativa porque a placenta representa a conexão crucial entre mãe e bebê. Ao longo da gestação, ela realiza todas as funções biológicas que os fetos ainda não podem fazer, tornando-a essencial durante a gestação”, detalhou.

O enfermeiro obstétrico, Vitor Pantoja, destacou que o projeto do HRAS valoriza a humanização no atendimento e que buscando oferecer não apenas cuidados técnicos e clínicos, mas também transmitir carinho e emoções às famílias atendidas na unidade. “E um dos exemplos são as diversas iniciativas que são realizadas aqui no ‘Abelardo Santos’ e que visam um olhar mais humano nos processos”, afirmou.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) é a maior unidade pública do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dentre os serviços, a unidade dispõe de urgência e emergência obstétrica e ginecológica 24 horas, com cinco salas de parto e 50 leitos de internação obstétrica.

Para o alívio da dor durante o trabalho de parto, o HRAS utiliza métodos não farmacológicos, dispondo de fisioterapeutas nas salas de parto, massagens relaxantes, banhos de água morna e aromaterapia, minimizando o desconforto das mães. A instituição também promove cursos de preparação para o parto durante o pré-natal, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar das gestantes.

Fonte: Diego Monteiro (HRAS) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/17:02:56

