Médica Yasaman Kós Miranda é presa em Belém | PA

A médica Yasaman Larissa Lujan Kós, foi presa durante operação do (Gaeco) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Yasaman Kós Miranda, esposa de ex-cartório foragido, é presa em operação do GAECO por fraudes financeiras que causaram prejuízo de R$ 30 milhões.

Uma denúncia do Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real LP, alegando ter sido vítima de um golpe de R$ 10 milhões, envolvendo documentos falsificados para garantir empréstimos com imóveis inexistente, deu início a investigações envolvendo o ex-cartorário Diego Kós Miranda e outros suspeitos por participação nesse esquema de fraudes milionárias.

Diego Kós Miranda encontra-se foragido no momento e agora o caso ganhou um novo capítulo. Na manhã dessa quinta-feira (14), a esposa do ex-cartorário, a médica Yasaman Larissa Lujan Kós, foi presa durante operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em um hotel de Belém.

A prisão da médica só foi possível por meio de realização de diversas diligências, onde através dessas buscas Yasaman foi localizada ainda na noite de quarta-feira (13), em um hotel na região metropolitana de Belém. Ela se hospedou no local utilizando nome de terceiros. O cumprimento efetivo do mandado de prisão preventiva foi realizado às 6h no apartamento em que se encontrava hospedada.

Diante das circunstâncias, foi solicitada a presença de seu advogado, que a acompanhou em todos os atos até a sua apresentação na sede do GAECO.

Uma outra situação que surgiu sobre o caso, foi que o portal ‘O Antagonista’ teria recebido um e-mail contestando a apresentação de um mandado oficial, o que o Ministério Público, por meio de nota, descredibiliza já que aponta que a ação foi realizada após a expedição do documento.

Leia a nota completa:

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), realizou hoje, 14 de novembro de 2024, a prisão de Yasaman Larissa Lujan Kós Miranda, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, no contexto de uma investigação acerca de um complexo esquema de fraudes financeiras mediante a prática de estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa em larga escala que causou um prejuízo superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a instituições financeiras nacionais.

