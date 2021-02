Pará recebe mais 64.400 doses da vacina CoronaVac

Sespa inicia o processo de logística para enviar aos municípios na próxima segunda-feira (8) (Foto/Alex Ribeiro/Agência Pará)

Mais 64.400 doses da vacina CoronaVac já estão no Pará. Chegaram no final da noite deste sábado (6) no Aeroporto Internacional de Belém. Mais uma remessa dos imunizantes contra à Covid-19. As vacinas foram recebidas pelo secretário adjunto de gestão administrativa da Sespa, Ariel Sampaio, e por uma equipe técnica da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) e representantes do Ministério da Saúde no Pará.

Esta é a quarta remessa de vacinas contra o novo coronavírus enviada pelo Ministério da Saúde (MS). Agora a Sespa inicia o processo de logística para enviar aos municípios na próxima segunda-feira, 8.

“O próximo passo é ajustar a logística de envio aos municípios, processo que irá ocorrer nesse domingo (7), para que na próxima segunda-feira (8), os imunizantes comecem a ser distribuídos pelos órgãos estaduais da Segurança Pública aos municípios 144 municípios estaduais. Com esse segundo lote iremos aproveitar a mesma logística para enviar também as segundas doses do primeiro lote, obedecendo o prazo de 21 dias de diferença para imunização, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde”, explicou o secretário adjunto de gestão administrativa, Ariel Sampaio.

A Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social (Segup) prossegue com logística feita desde que chegaram as primeiras vacinas ao Estado do Pará. A intenção é fazer chegar as novas 64.400 doses o mais rápido possível nos 144 municípios.

“O Pará recebe hoje mais uma remessa de doses de vacinas, e após a logística de preparação da Sespa, a Segup irá realizar o transporte para todos os municípios do Pará e regionais da Sespa para que seja feita a regulação da aplicação das doses. Nessa logística será utilizada as aeronaves do Graesp, além do grupamento fluvial e também de viaturas pela via terrestre fazendo chegar em menos de 24 horas em cada município do Pará. Assim poderemos continuar as fases de vacinação, obedecendo os critérios já delimitados tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Sespa”, explicou o secretário de Estado de Segurança e Defesa Social, Ualame Machado.

Com a entrega deste sábado, essa é a quarta leva de vacinas que chega ao Pará. A primeira ocorreu no dia 18 de janeiro, quando o estado recebeu 173 mil doses da CoronaVac, a segunda no dia 24 de janeiro, chegaram 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca, e no dia 25 de janeiro mais 29 mil doses da CoronaVac foram entregues ao estado

O plano desenvolvido pela Sespa prevê que a campanha de vacinação ocorrerá, simultaneamente, em todos os 144 municípios do Pará, e os grupos serão cumulativos no decorrer das etapas definidas. Conheça as fases previstas.

Plano de Vacinação

1ª Fase: trabalhadores de Saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados.

2ª Fase: profissionais da Segurança Pública na ativa; idosos de 60 a 79 anos de idade; idosos a partir de 80 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas.

3ª Fase: pessoas com comorbidades (doenças como diabetes, hipertensão e obesidade);

4ª Fase: trabalhadores da Educação; Forças Armadas; funcionários do sistema penitenciário; população privada de liberdade e pessoas com deficiência permanente severa.

Autor: Agência Pará:domingo, 07/02/2021, 08:22 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...