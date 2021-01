Acampamento irregular em terra indígena no Pará é desmontado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Divulgação) – A fim de garantir o cumprimento dos direitos originários expressamente previstos na Constituição para os povos indígenas, a Polícia Militar do Pará interrompeu na manhã de terça-feira (19) uma ocupação irregular de terras indígenas, que estava acontecendo no município de Garrafão do Norte.

