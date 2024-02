Ação conjunta resulta na prisão de suspeito por furto de gado em Altamira-Pará

Os detalhes revelam que 28 animais vivos foram subtraídos | Foto: Reprodução

Polícia Civil e Núcleo Regional de Inteligência agem em operação que desarticula organização criminosa.

Altamira, PA – Uma operação coordenada entre a Polícia Civil do Pará e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Militar culminou na prisão em flagrante de um homem por furto de gado, no município de Altamira.

Nesta quarta-feira (21), com o apoio crucial da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), as autoridades localizaram o esconderijo onde os suspeitos estavam. No entanto, a equipe foi recebida com disparos de arma de fogo, o que resultou na fuga de alguns indivíduos para a mata densa.

Após uma intensa busca na região, um dos envolvidos foi capturado. Durante o interrogatório, o suspeito não apenas indicou o paradeiro dos animais, mas também confessou sua participação na organização criminosa, revelando-se como o proprietário do veículo utilizado no furto. Os detalhes revelam que 28 animais vivos foram subtraídos da propriedade rural, juntamente com diversos equipamentos e itens da residência, enquanto lamentavelmente 9 animais foram encontrados mortos no terreno.

O homem foi conduzido à unidade policial local, onde permanece à disposição da Justiça para as devidas providências legais. As autoridades policiais já conseguiram identificar outros envolvidos e seguem em diligências para localizá-los e levá-los à responsabilização por seus atos.

A operação conjunta demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater o crime organizado e proteger o patrimônio dos cidadãos de Altamira.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/17:15:58

