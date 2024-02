Médico retira 150 larvas do nariz e dos seios da face de paciente nos EUA

Médicos retiram 150 larvas do nariz e dos seios da face de paciente nos EUA — Foto: Reprodução

‘Aqueles pequenos insetos não queriam ser despejados’, comentou o médico que cuidou do caso em hospital na Flórida.

Durante meses, um homem, não identificado, sentia um incômodo no nariz. Até que ele decidiu finalmente procurar ajuda, depois que os seus lábios incharam.

Para a surpresa de todos, um médico da Flórida (EUA) retirou nada menos que 150 larvas de insetos do nariz e dos seios da face do paciente, de acordo com o “First Coast News”.

“Comecei a ter sangramento nasal, sangramento nasal constante”, disse o homem. “Eu não conseguia sequer me levantar para ir ao banheiro sem que meu nariz começasse a sangrar”, completou ele.

“Quando fui fazer um exame, o médico disse: ‘Vejo movimento'”, lembrou o paciente.

David Carlson, o médico que atendeu o homem, contou ao canal que, ao examinar o nariz do paciente com uma câmera, notou várias larvas se alimentando no interior do nariz e na cavidade nasal e liberando tecidos e excrementos, o que estimulou a inflamação.

“Em termos de tamanho, havia variações, mas as maiores eram tão grandes quanto a ponta do meu dedo mindinho”, disse o médico. “Havia certas larvas dentro do nariz que corriam em busca de lugares para se alimentar e outras que haviam se enterrado nos tecidos”, acrescentou o especialista.

Carlson afirmou que a sua equipe tentou remover os insetos com sucção, mas quando ficou entupido, eles usaram instrumentos diferentes para arrancá-los.

“Aqueles pequenos insetos não queriam ser despejados”, observou Carlson.

O paciente levantou a hipótese de que os parasitas tenha invadido o seu corpo depois que ele manuseou peixes mortos.

“Sei que tenho que mudar meu estilo de vida no que diz respeito ao manejo de peixes”, comentou o paciente, aliviado.

Fonte: Extra Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/17:27:19

