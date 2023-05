Ação oferta serviços gratuitos para combater o tabagismo, em Belém; confira programação

Medição de pico de fluxo expiratório, que mostra a quantidade de ar que alguém pode colocar dentro e fora dos pulmões. — Foto: José Pantoja / Ascom Sespa

Atividades ocorrem no domingo (28), a partir das 8h.

Em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) promove no domingo (28) ações e serviços gratuitos à população sobre os riscos do tabagismo e das doenças relacionadas, além de apresentar os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em relação ao tratamento para deixar de fumar.

A ação ocorrerá a partir de 8h, no Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Cratf), mantido pela Sespa no térreo da Unidade de Referência Especializada (URE), na avenida Presidente Vargas com a Travessa Osvaldo Cruz, centro da capital.

Durante a programação, a equipe do Cratf fará avaliação da dependência dos usuários de cigarro convencional e de cigarro eletrônico, medição de pico de fluxo expiratório e inscrição de pessoas que queiram participar do tratamento para superar o tabagismo.

Além disso, serão oferecidas vacinação, testes rápidos para detecção de hepatites virais e HIV e inscrição para o exame de espirometria, que analisa a quantidade de ar que alguém pode colocar dentro e fora dos pulmões, bem como a velocidade da ventilação.

“Trata-se de um exame de rotina na área da pneumologia, e é uma conhecida companheira na avaliação periódica de pacientes com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica”, explicou a médica pneumologista Fátima Amine, coordenadora do Cratf.

Na ação do Cratf haverá apresentações culturais de dança, balé e carimbo, além de judô, karatê e exposição de vários tipos de cigarros eletrônicos e narguilé, a fim de alertar pais de crianças e adolescentes.

Centro especializado

Em quase 20 anos de atividade, o Centro já atendeu mais de cinco mil pessoas e registra média de 30 pacientes que procuram atendimento a cada mês, segundo dados divulgados pela Sespa.

No Centro, o tratamento inicia com os exames para identificar o quadro clínico e de tabagismo do paciente, e prosseguem com sua admissão em um grupo com outros dependentes para uma abordagem cognitiva comportamental, que busca entender o porquê de ele se tornar fumante e os motivos para querer parar.

Avaliados os níveis de dependência, os pacientes podem ser tratados com medicamentos receitados ou com a Terapia de Reposição de Nicotina (TRN), como informou a Sespa.

