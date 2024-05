Momento em que o homem abusa da moradora de rua | Foto: Reprodução’

Um vídeo que circula na web mostra o homem cometendo abuso sexual contra uma moradora de rua. A Polícia Civil está investigando o caso.

Abuso sexual é uma forma de violência em que uma pessoa é forçada, coagida ou manipulada a participar de atividades sexuais contra sua vontade ou sem seu consentimento. Esse tipo de comportamento pode envolver contato físico indesejado, como toques, beijos ou relação sexual, além de situações em que a vítima é exposta a conteúdo sexual de forma não consensual.

A Polícia Civil está em busca da identificação de um homem flagrado cometendo abuso sexual contra uma moradora em situação de rua em uma calçada em Santos, no litoral sul de São Paulo.

Em um vídeo a moradora de rua é vista deitada, inicialmente tentando afastar o homem com as pernas. Posteriormente, ele monta uma espécie de cabana com papelão e mantém relações sexuais com ela. Após o ato, a mulher se levanta e deixa o local cambaleando.

Veja:

Homem é flagrado abusando de moradora em situação de rua em São Paulo; veja vídeo

Leia mais: https://t.co/5rBvYXPyPV pic.twitter.com/7PavRa41hj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 6, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/18:46:24

