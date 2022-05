Acidente com ônibus e carreta na BR-163 entre Sinop-Sorriso deixa 11 mortos e vários feridos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O ônibus estaria seguindo sentido a Sinop e ficou com a frente e lateral dianteira muito danificada. A carreta carregada com grãos tombou e está atravessada na rodovia.

O ônibus estaria com 45 passageiros. Os socorristas ajudaram algumas pessoas sair pelas janelas e plataformas dos guinchos da concessionária foram usadas para auxiliar na remoção. O resgate terminou e com mais de duas horas de intenso trabalho e as pessoas foram transferidos em várias unidades de resgate.

Equipes da concessionária, bombeiros de Sinop e Sorriso socorreram os passageiros e alguns ficaram presos às ferragens. O helicóptero do Ciopaer da PM levou, inicialmente, três pessoas em estado mais grave a Sinop, pousando no estacionamento da Catedral e de ambulância dos bombeiros foram levadas ao hospital regional. Em seguida, socorreu mais uma pessoa até o regional em Sorriso.

