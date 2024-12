Acidente de caminhão deixa ao menos 71 mortos na Etiópia

Reprodução/Ethiopian Broadcasting Corporation

Veículo lotado de passageiros caiu em um rio no estado de Sidama, a aproximadamente 300 km da capital da Etiópia, Adis Abeba.

Um caminhão lotado de passageiros caiu em um rio no estado de Sidama, na Etiópia, deixando pelo menos 71 mortos. O acidente aconteceu no distrito de Bona, no domingo (29/12), a aproximadamente 300 km ao sul da capital do país, Adis Abeba.

A Diretoria de Prevenção e Controle de Tráfego da Comissão Policial de Sidama informou, por meio de uma página no Facebook, que ao menos “68 homens e três mulheres morreram no acidente até agora”, pontuou o inspetor-chefe Daniel Sankura.

Segundo informações da Corporação de Radiodifusão Etíope (Ethiopian Broadcasting Corporation), os passageiros estavam viajando para um casamento quando o acidente aconteceu. Ainda de acordo com a estatal, os sobreviventes estão sendo levados para o Hospital Geral de Bona para atendimento médico.

A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades locais.

Situação da Etiópia

De acordo com informações do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a Etiópia vive umas das situações mais graves relacionadas à crise humanitária, ocasionada por causa da chegada de milhares de refugiados de diferentes regiões.

Ainda conforme informações do Acnur, em 2024, mais de 16.896 refugiados chegaram à Etiópia vindos do Sudão.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/08:20:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...