Show de Wesley Safadão é marcado por tiroteio no Piauí

O ataque deixou um homem morto e uma mulher ferida.

A maioria das pessoas que frequentam festas e shows busca se divertir e aproveitar momentos ao lado de amigos. No entanto, um trágico incidente marcou o show do cantor Wesley Safadão na madrugada deste domingo (29), na Praia de Atalaia, em Luís Correia, litoral do Piauí, gerando pânico e correria na multidão.

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que um tiroteio ocorre durante a apresentação. O ataque deixou um homem morto e uma mulher ferida. A vítima fatal foi identificada como Marcos Alves de Souza, de 41 anos. Sua acompanhante, Maria Alcineide, foi baleada e ficou ferida.

De acordo com o major Albuquerque, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, Marcos tinha envolvimento com facções criminosas e o crime foi classificado como uma execução.

“Foi um homicídio relacionado ao envolvimento com facções. A vítima era do Ceará, onde possuía ligações com grupos criminosos e antecedentes por homicídio. Ele estava passeando no litoral e, ao que tudo indica, foi seguido por um rival,” afirmou o major.

Após o ocorrido, a Polícia Militar determinou o encerramento do evento.

