Acidente de trânsito termina em baleamento entre policiais no Pará

(Foto:Reprodução) – Um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (7), em Marabá, resultou no baleamento do cabo da Polícia Militar (PM), Acácio Gomes de Sousa, por volta das 3h deste domingo (7).

O autor do disparo é o policial penal, Leandro Moreira Santana, da Polícia Científica do Pará. A reportagem aguarda retorno da Polícia Civil, com maiores informações, sobre o episódio.

Os sites da região do sudeste paraense informam que o cabo PM Acácio foi baleado, pelo policial penal Leandro. O PM e o policial penal estão internados. Um no Hospital Regional; outro, no Hospital Municipal, em Marabá.

A Polícia Civil informou que a confusão aconteceu perto de uma loja na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá, e a equipe de plantão da 21ª Seccional Urbana tomou conhecimento e iniciou as diligências com objetivo de esclarecer o ocorrido.

Conforme as informações dos próprios envolvidos, tudo começou por causa do acidente de trânsito entre o carro HB20 do policial militar e a motocicleta, conduzida pelo filho do cabo Acácio. Logo após o acidente, o filho do cabo relatou o ocorrido ao pai, que foi até o local, onde tudo ocorreu.

A equipe da Polícia Civil informou que solicitaria as imagens de câmeras de segurança da empresa responsável pelo monitoramento da loja próxima onde o fato aconteceu, para obter maiores informações sobre a ocorrência das mútuas lesões corporais.

