Publicação Nº 0170/2022 – ELVIRA BOEING WALKER

ELVIRA BOEING WALKER, CNPJ Nº28.173.910/0001-05, localizado no bairro: Jardim Planalto, rua do Cachimbo, nº64, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , através do protocolo 1266/2022, em 09/08/2022 para sua atividade, Tabacaria, Comércio Varejista de bebidas, Bares e outros estabelecimentos, especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

