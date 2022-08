PRF apreende arma, munições e placas do DNIT roubadas, em Dom Eliseu, no Pará

PRF apreende arma e munições em abordagem na BR-222, em Dom Eliseu (PA) — Foto: Ascom/PRF

A apreensão ocorreu em dois veículos que estavam estacionados às margens da rodovia em situação suspeita. Um homem foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola Taurus calibre 380, cerca de 76 munições, e placas de sinalização do DNIT roubadas, durante abordagem no km 39 da BR-222, no município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, na última quinta-feira (4).

A equipe da PRF avistou um caminhão e uma caminhonete estacionados às margens da rodovia e abordaram os condutores. Na ação, o condutor da caminhonete conseguiu fugir.

Dentro do veículo foi encontrada arma de fogo com 21 munições, além de 55 munições calibre 12. Na caçamba da caminhonete havia uma motocicleta sem placa de identificação, uma motosserra, seis rádios HTs, além de vários aparelhos celulares.

No caminhão foram encontradas seis placas de sinalização vertical de advertência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma cabine recortada de caminhonete antiga, um capô de caminhão e dois IBCs (tanques para o transporte de líquidos) de aproximadamente 500 litros.

Questionado sobre a arma de fogo, o condutor do caminhão afirmou não ser sua. Perguntado sobre o material que estava na caçamba do caminhão, o homem relatou que estava levando a um “ferro velho” na cidade de Ulianópolis (PA) para vender. O homem admitiu que as placas do DNIT foram furtadas com este objetivo.

Diante dos fatos, o condutor do caminhão foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, assim como os materiais e veículos.

