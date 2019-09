Acidente entre 3 carretas mata motorista e deixa carga esparramada em rodovia em MT

Acidente entre três carretas mata motorista e interdita rodovia em Mato Grosso — Foto: Vander Gomes/Lucas Notícias

Uma das carretas estava carregada com milho e parte da carga ficou esparramada às margens da rodovia. A cabine ficou destruída.

Um motorista morreu na tarde dessa segunda-feira (9) na BR-163 em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

O acidente envolveu três carretas entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, a 260 km da capital.

De acordo com a assessoria da concessionária que administra rodovia, Rota do Oeste, um dos motoristas, identificado como Ivaldir Baumgardt, de 58 anos, morreu no local.

Ele morava em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

Os outros motoristas não tiveram ferimentos. A pista chegou a ficar totalmente interditada, mas foi liberada por volta de 17h30.

As informações iniciais apontam que, para evitar a colisão com as carretas, um ônibus saiu de pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para registrar o acidente e ajudar no controle do tráfego de veículos. As causas do acidente ainda serão investigadas.

