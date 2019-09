Motorista de aplicativo que atropelou ex-lutador em Belém responderá em liberdade

Rodrigo Monstro chegou a ser contratado pelo UFC. — Foto: Igor Mota / Jungle Fight

A Justiça do Pará concedeu alvará de soltura a Jefferson Roger Maciel Barata, motorista de aplicativo que atropelou, em abril deste ano, o ex-lutador de MMA, Rodrigo “Monstro” Goiano Lima, em Belém. A vítima não resistiu e morreu no local do atropelamento. Jefferson agora responde em liberdade e foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

O motorista foi preso no dia 26 de abril, cinco dias após o atropelamento. Em depoimento à polícia ele apresentou uma nova versão para o crime, se disse arrependido e afirmou que não tinha intenção de matar. Jefferson disse que foi agredido antes de atropelar o ex-lutador em Belém. “Quando parei o carro, só vi o relance de um soco em frente ao meu rosto, depois o segundo, o terceiro”, disse.

O motorista levava cinco passageiros no veículo – o ex-lutador e quatro mulheres, que estavam no banco traseiro. Após o desentendimento, o ex-lutador foi atropelado e morreu na hora, em um posto de gasolina. Uma mulher que estava caminhando junto com ele conseguiu escapar. O motorista disse à Polícia que queria apenas “dar um susto”.

Imagens divulgadas pela Polícia mostram o momento do atropelamento. O teto do carro ficou amassado depois da batida. Veja abaixo.

“Eles estavam falando muito alto dentro do carro fechado e o volume da voz delas realmente me incomodou. Então pedi que falassem mais baixo, e uma delas pediu que eu abaixasse o volume da música que a outra tinha pedido para aumentar. Eu sei que o meu braço ficou abalado (pela agressão), mas claro que agora não dá para ver”, disse à imprensa.

O motorista justificou ainda sobre o motivo de não ter se apresentado logo à Polícia. “O advogado que consegui não tinha demonstrado muita atividade, então fiquei receoso e acabei que, com a ajuda de amigos, consegui um outro advogado, que demonstrou uma atividade mais rápida”, afirmou.

Jefferson Barata teve a prisão preventiva decretada e deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar, além de tentativa homicídio, pela mulher que sobreviveu.

Segundo o delegado Eduardo Rollo, o caso teve motivo fútil e não houve tempo de defesa da vítima. “Pode ser que, como ele fala que foi agredido, ele tenha tido muita raiva para fazer o que fez”. Depois do depoimento, o motorista foi levado para o Centro de Recuperação do Coqueiro, onde está à disposição da Justiça.

Nova versão

À imprensa, o advogado de Jefferson Roger Maciel Barata apresentou uma nova versão que contradiz o que as testemunhas e ocupantes do veículos disseram para a Polícia. De acordo com o advogado, Jefferson Barata foi agredido pela vítima e não tinha intenção de matar ninguém.

“Ele não queria mais se esconder. Disse que foi uma viagem tranquila até pedir para uma delas [passageiras] baixar o tom de voz. Eles disseram que não queriam mais e que iam descer do carro. Ele parou o carro, nem desligou o veículo e o ‘Monstro’ gritou e deu um soco que ‘não pegou’. Depois deu uma sequência de socos nele [Jéfferson]”, contou o defensor.

O motorista, então, abriu o porta mala, tirou as bagagens dos passageiros e decidiu voltar. Segundo o advogado, a intenção “era assustar e acabou no evento morte”.

