Após fuga de cerco policial, homem é preso em Oriximiná por tráfico e associação criminosa

Eleson é suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele é companheiro de Marcelly Coutinho Leite, presa com outro suspeito de tráfico na operação em que “Amazonense” fugiu, após a polícia encontrar droga enterrada no quintal da casa onde eles moravam.

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta terça-feira (10) o mandado de prisão preventiva contra Eleson Lima Barros, conhecido como “Amazonense”, em Oriximiná, no oeste do Pará. O suspeito tinha fugido de um cerco policial no dia 5 de setembro.

