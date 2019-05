Acidente entre caçamba e moto na BR-163 deixa dois feridos

Vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal, após acidente na BR-163, em Santarém — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Choque teria ocorrido porque motorista do caminhão não parou no acostamento para fazer a conversão à esquerda. Casal que estava na moto teve fraturas expostas na perna.

No início da manhã desta sexta-feira (31), um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na Rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), no oeste do Pará. Um caminhão caçamba teria feito uma conversão à esquerda sem aguardar no acostamento, como rege a lei de trânsito, e uma motocicleta que vinha atrás acabou se chocando. Os dois veículos trafegavam no sentido bairro Nova República-Viaduto.

O acidente ocorreu na esquina da BR com a rua Nambiquara. A motocicleta acabou embaixo da caçamba e o casal que estava no veículo menor teve fratura exposta nas pernas e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Ainda não há informações sobre o motorista do caminhão e nem sobre os nomes das duas vítimas do acidente.

No dia 17 deste mês outro acidente ocorreu na Santarém-Cuiabá pelo mesmo motivo. Uma carreta também não aguardou no acostamento para fazer a conversão à esquerda e acabou provocando a colisão com uma motocicleta. O piloto da moto, Washington Silva da Mota, morreu na hora.

Por:G1 Santarém — Pará

