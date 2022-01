Acidente entre carro e moto mata mulher; revoltados queimam o veiculo

Acidente mata mulher e deixa feridos no Pará; carro foi incendiado após colisão com moto (Foto>Reprodução)

Vítima estava de carona em moto. Motociclista e dois ocupantes do carro ficaram feridos. Polícia Civil investiga o acidente deste sábado em Santa Izabel do Pará.

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas na colisão entre uma moto e um carro em Santa Izabel do Pará, nordeste do Pará, neste sábado (1º). Após o acidente, dois homens atearam fogo no carro. (A informação é do G1 Pará e TV Liberal)

A moto parou embaixo do outro veículo. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado. Já a carona, Hanna Soares Rosa, morreu no local. Segundo a Polícia Militar, dois dos quatro ocupantes do carro sofreram ferimentos leves.

A Polícia Civil instaurou instaurou inquérito e investiga inicialmente o acidente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O boletim de ocorrência foi registrado pelo motorista, que se apresentou espontaneamente da Delegacia. Ele deve aguardar o inquérito em liberdade.

Depois da colisão, dois homens atearam fogo no carro. As chamas foram controladas pelos bombeiros. Os suspeitos do incêndio fugiram e não foram identificados até o início da noite deste sábado.

Jornal Folha do Progresso em 01/01/2022/22:21:56



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...