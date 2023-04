Ucraniano passa mal em navio e é resgatado em alto mar pela Marinha no Pará

Marinha do Brasil resgatou tripulante de navio mercante na costa do Pará — Foto: Marinha Reprodução

Resgate a cerca de 400 quilômetros da costa foi de madrugada e sob chuva e vento. Homem de 54 anos com suspeita de apendicite foi internado em Belém, 12 horas após resgate.

Um ucraniano foi resgatado no litoral paraense após passar mal a bordo de um navio mercante. Com suspeita de apendicite, o homem precisou ser retirado do cargueiro pela Marinha e levado até terra firme em Belém, onde foi internado na tarde de quinta-feira (5).

O resgate durou cerca de uma hora, sob chuva e vento e durante a madrugada em alto mar, distante cerca de 400 quilômetros de Belém. Um vídeo divulgado pela Marinha mostra parte da manobra de resgate – veja acima.

O tripulante estava em um navio com bandeira das ilhas Marshall com destino ao porto de Houston, nos Estados Unidos. O homem de 54 anos sentiu fortes dores e o capitão do barco acionou a Marinha para resgatá-lo.

O cargueiro e o Salvamar Norte, estrutura da Marinha responsável por missões de resgate e salvamento, se encontraram a madrugada de quarta-feira (5) em alto mar. O paciente foi medicado e estabilizado pela equipe médica da Marinha.

Após 12h do resgate, a embarcação da Marinha atracou em Belém com o ucraniano, que foi levado em uma ambulância até um hospital particular de Belém. O g1 procurou o hospital para saber o quadro de saúde do paciente e aguarda retorno.

Segundo a Marinha, por meio da assessoria de comunicação, outros resgates semelhantes já foram realizados em alto mar no Pará. Nesses casos, após a melhora do paciente, a própria empresa responsável pela tripulação do cargueiro define como ele deve ser reintegrado à equipe.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará em 06/04/2023/15:52:39

