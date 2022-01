Ultimo Boletim mostra que Novo Progresso fecha o ano com 239 casos e 2 novas mortes pela COVID-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme o boletim, de ontem 31 de dezembro de 2021, o município contabiliza 239 casos confirmados da COVID-19 e dois novos óbitos. Duas mulheres uma de 51 anos e de 61 anos morreram da doença no último dia do ano. Assim, Novo Progresso fecha o ano com 3.221 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020. Desse total, 2.982 pessoas sobreviveram ao vírus. Há 201 casos em acompanhamento, que correspondem a pacientes em tratamento e casos que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. O número de mortos chega a 90.

O ano começou com o agravamento da pandemia e se encerra com 239 casos e dois novos óbitos.

You May Also Like