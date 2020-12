Acidente envolvendo duas motocicletas no bairro Santo Antônio deixa três pessoas feridas, em Itaituba

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 11h30 no cruzamento da trigésima quarta rua com a travessa São José, bairro Santo Antônio, envolvendo duas motocicletas.

De acordo com informações de populares, na moto biz estava a condutora e uma passageira que seguiam sentido bairro Vitória Régia, quando colidiram com um homem em uma moto bros que seguia na trigésima quarta rua sentido rodovia Transamazônica.

Durante a batida as motos ficaram bastante danificadas, o rapaz se queixava de dores na região da costa, já as duas mulheres com algumas escoriações pelo corpo.

No local do acidente, percebe-se que não há uma sinalização que possa orientar os condutores.

Os militares do corpo de bombeiros e Samu foram acionados, estiveram no local, porém as vítimas envolvidas no acidente já teriam saído do local.



Foto: Weslen Reis – Plantão

Por: Plantão 24horas News

