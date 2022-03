Acidente envolvendo motocicleta e ônibus deixa uma vítima fatal na Rodovia Transamazônica BR-230

Veículos envolvidos no acidente/Foto: Reprodução Internet

Segundo relatos de testemunhas a vítima teria caído da moto e um ônibus passou por cima do homem que morreu na hora

O acidente aconteceu por volta das 17:30 desta terça-feira (29) na BR 230, a aproximadamente 38 quilômetros da cidade de Placas, próximo a comunidade Aparecida, no sudoeste do Pará. (As informações são Plantão 24Horas News).

Segundo relatos de populares a vítima Eduardo Miranda da Silva de 28 anos, trafegava na rodovia quando acabou caindo da motocicleta devido a pista está bastante escorregadia, um ônibus pertencente a uma empresa privada que seguia logo atrás do motociclista, não conseguiu frear para evitar o acidente, acertando em cheio a vítima que morreu na hora e teve seus membros arrancados do corpo e espalhados na pista.

O motorista do coletivo se evadiu do local após o acidente, um representante da empresa a qual o ônibus pertence se dirigiu a delegacia de Polícia Civil de Placas levando o veículo envolvido no acidente para colaborar com as investigações.

O corpo de Eduardo foi removido da pista pela equipe da funerária.

A moto da vítima assim como capacete, documentos e a moto foram levados para a delegacia de Placas.

