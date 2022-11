Norte Energia traz Orquestra Sinfônica Brasileira a Altamira 

Um presente de Natal da concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte à população, Concerto de Cordas terá no repertório As Quatro Estações, de Vivaldi

No próximo sábado (3), o rio Xingu será pano de fundo para o Concerto de Cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), um dos grupos sinfônicos mais tradicionais do país, que se apresentará pela primeira vez em Altamira, no sudoeste do Pará.

O espetáculo é um oferecimento da Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, como presente de Natal para a cidade. O concerto ao ar livre será realizado na Concha Acústica da Orla da cidade, a partir de 19h e terá a participação da Banda de Fanfarra da Prefeitura Municipal de Altamira, apoiadora do evento.