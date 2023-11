Acidente mata sete pessoas da mesma família; grupo voltava de velório

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), quando uma van que transportava 19 pessoas bateu na traseira de um caminhão carregado com lenha. (Polícia Rodoviária Federal / divulgação)

Uma mulher grávida da mesma família está em estado grave

Um grave acidente no KM 109 da BR 316, entre os municípios de Araripina e Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, provocou a morte de sete pessoas da mesma família e deixou diversos feridos, entre eles uma mulher grávida, que está em estado grave, apresentando politraumatismo com possível perda do feto e fraturas graves. Os feridos foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ouricuri e a gestante foi levada ao bloco cirúrgico.

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), quando uma van que transportava 19 pessoas – todas da mesma família – bateu na traseira de um caminhão carregado com lenha. As vítimas tinham ido a um velório na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e retornavam para Araripina.

Três morreram e dois sobreviveram após colisão de carro com carreta.

Tragédia em família: três pessoas morreram em acidente de trânsito na BR-010; duas da mesma família

Três pessoas da mesma família morrem após carro ser atingido por ônibus na BR

O motorista e o passageiro do caminhão se apresentaram no posto da Polícia Rodoviária Federal de Ouricuri, onde realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal, segundo a PRF. Os dois não se feriram.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/15:39:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...