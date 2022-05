Acidente: Motociclista é socorrido com fratura exposta na BR 163 em Novo Progresso

Um motociclista foi socorrido com fratura exposta na perna na tarde deste domingo, 8 de maio de 2022, após se envolver em um acidente na rodovia BR 163 em Novo Progresso.

A vítima identificada como Valmir Venâncio Brito . saiu da pista e acidentou com a motocicleta, não há informações de colisão com outro veículo, segundo as informações, a motocicleta foi lançada ha uma distância de 20 metros longe da vítima. O Samu foi acionado e socorreu o homem. O acidente aconteceu por volta das 16h50min deste domingo (9), nas proximidades do cemitério Municipal (distante 4 km da cidade de Novo Progresso).

O hospital informou ao Jornal Folha do Progresso que a vítima foi transferida na manhã desta segunda-feira, 9 de maio de 2022, para hospital regional em Itaituba onde vai passar por cirurgia, e o estado de saúde estável.

As causas do acidente deverão ser apuradas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/11:49:23

