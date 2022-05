Motorista erra caminho de ponte e cai na ribanceira em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Motorista de um carro foi socorrido por populares, após cair com seu veículo no córrego da avenida Cristalina na noite deste domingo, 8 de maio de 2022, em Novo Progresso.

As informações são de que o motorista (Uma mulher) seguia com sua caminhonete Ford Ranger Placa PHF 6H81 da cidade de Itaituba, cor Prata, quando confundiu o acesso à Ponte da Avenida Cristalina e caiu no córrego. “O veículo trafegava sentido cidade ao bairro Jardim América”.

Populares prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital.

A polícia militar atendeu a ocorrência neste domingo (08) por volta das 21h10min, e controlou o trânsito no local. A polícia civil esteve para fazer a perícia e acompanhar o resgate do veículo.

Já a caminhonete foi retirada com ajuda de um caminhão com macaco hidráulico e realizaram um trabalho de quase 1 horas após o acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/07:37:57

