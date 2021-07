Acidente na MT-060 deixou três mortos e três feridos.

Carro ficou destruído após acidente na MT-060 — Foto: Reprodução

Família confirma a morte da 3ª vítima de acidente na MT-060; todos eram parentes

Acidente deixou três mortos e três feridos. Os veículos, que eram da mesma família, bateram de frente.

A primeira-dama de Poconé, Joelma Gomes, confirmou a morte de três membros da mesma família no acidente na MT-060, rodovia que dá acesso a Poconé, a 103 km de Cuiabá, nesta terça-feira (13). Outros três, entre eles duas crianças, seguem internados.

No acidente, morreu o casal Doralice Marques, de 50 anos, e o marido dela, Fidulino, de 65 anos. No mesmo veículo, estavam as duas netas deles e a filha Janaína, de 26 anos, que foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

No segundo veículo envolvido estava apenas o motorista Jhonathan Diego Silva Dutra, sobrinho do prefeito de Poconé, Tatá Amaral e primeira-dama. Ele também morreu.

Jhonathan era primo das vítimas do carro em que bateu de frente.

O jovem estava viajando para Cuiabá. Já os primos dele seguiam para Poconé. Os veículos das famílias bateram de frente.

Segundo a primeira-dama, o estado de saúde das sobreviventes do acidente, Janaína e as filhas, é estável.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Por Lidiane Moraes, TV Centro América

13/07/2021 16h50

