Paulo Coelho e sua mulher se oferecem para bancar festival barrado pelo governo

Foto Crédito: Reprodução/Twitter – O escritor Paulo Coelho, de 73 anos, e sua mulher, a artista plástica Christina Oiticica, de 69, se ofereceram para cobrir os gastos do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia, que teve verba negada pela Funarte (Fundação Nacional das Artes), na segunda-feira (12).

O parecer técnico do órgão reprova o pedido de apoio ao festival via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e cita que uma publicação no Facebook do festival, no qual o evento se apresenta como “antifascista e pela democracia”.

Na madrugada desta quarta-feira (14), em sua conta no Twitter, o escritor Paulo Coelho disse que “a Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet”, e pede para que entrem em contato com ele.

Com orçamento de R$ 145 mil, o escritor faz questão de frisar que estabelece uma única condição para apoiarem o evento: “que seja antifascista e pela democracia”.

Fonte:Da Redação ISTOÉ

14/07/21 – 06h38 –

