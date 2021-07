Moradores de Novo Progresso fazem protesto após morte de gravida e bebe no hospital municipal

Marinete Castro,de 23 anos, morreu após ser mandada embora e passar data do parto, bebe morreu primeiro na barriga, ela não consegui fazer uma cesariana no hospital municipal em dia de parto.

Família diz que falta de infraestrutura da Unidade de Saúde administrada pelo prefeito Gelson Dill (MDB).

Moradores de Novo Progresso, fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira 14 de Julho de 2021 em protesto pela morte da grávida “Marinete Castro ,de 23 anos e do bebê, no domingo(11)

Marinete Castro ,de 23 anos, deu entrada na Unidade municipal de saúde uma semana antes de morrer, com dores de parto e foi mandada voltar para casa e aguardar. Sabedora que o bebe já estava passando dos nove meses, conforme pré-natal realizado pela unidade de saúde, retornou ao hospital, no dia 10 de julho e disse que não sentia mais o bebe mexer, no dia 11 hospital constatou que o bebe estava morto. Como o local não está realizando cesarianas, a equipe tentou fazer um parto normal na jovem. Após complicações durante o parto, ela RECEBEU medicação para forçar o parto normal e não foi encaminhada para sala de cirurgia do hospital Municipal, não teve retirada do bebe com cirurgia e morreu.

A família afirma que Marinete não teve o atendimento necessário quando entrou em trabalho de parto e denuncia a falta de estrutura do hospital.

Esta não é o primeiro caso de óbito de gestantes na cidade por falta de infraestrutura hospitalar.

A direção do Hospital e a secretária municipal de saúde de Novo Progresso, em nota disse em nota ao Jornal Folha do Progresso que a unidade tomou todas as medidas cabíveis que a paciente não tinha realizado pré-natal e que teve infecção importante….. Leia abaixo a nota;

Passado um dia a família divulgou nas redes sociais que a vitima havia realizado exames e feito o pré-natal no hospital municipal.

Lamentável – “A direção do hospital voltou atrás e reconhece que a vítima havia realizado exames e feito o pré-natal e lamentou profundamente as mortes”.

LEIA ERRATA EM NOTA ABAIXO

Protesto

O Protesto realizado na manhã desta quarta-feira 14 de julho de 2021, por iniciativa popular, levou em sua maioria mães, que reivindicam uma saúde melhor para população com mais médicos, melhoria no atendimento e querem punição dos envolvidos. Populares se alojaram frente ao HMNP e pediam a presença do prefeito Gelson Dill (MDB). Os Vereadores Juliano Simionato (DEM) e Samuel Bortolin (PSDB) acompanharam o protesto desde início e ouviram os clamores da população. Com chegada do prefeito outros vereadores marcaram presença.

Outro Lado

Secretaria de saúde Eliane Borges Pereira da Silva, disse que o município está realizando uma licitação para contratar mais médicos e evitou de comentar sobre o caso Marinete.

Prefeito Gelson Dill (MDB)disse aos manifestantes que está correndo atrás para reativar convênios perdidos pela outra gestão, que tem licitação vigente para contratar mais médicos e pediu clama aos manifestantes, que está trabalhando para melhorar a saúde do município.

Manifestantes– Em sua maioria com palavras de ordem, gritavam,”queremos justiça”. Para os manifestantes o prefeito Gelson Dill (MDB) já foi vice-prefeito no outro mandato e propôs em campanha eleitoral melhorias, que estão demorando para chegar, o caos na saúde pública de Novo Progresso vem cada dia piorando, falta de medicamentos básicos, aparelhagem, mais médicos e atendimento adequado, alegam. “Estamos protestando para evitar que outras mães e filhos sofram esta causa é de todos, disse amiga da vítima”.

