Acusado de abusar sexualmente de duas crianças em Castelo de Sonhos é preso no Mato Grosso.

AÍRTON DE OLIVEIRA SILVA, acusado de abusar sexualmente de duas crianças, no Distrito de Castelo de Sonhos, Altamira-PA.

A Polícia Policia Rodoviária Federal, efetuou a prisão de um homem foragido de Castelo de Sonhos (PA), acusado de Acusados de abusar sexualmente de duas crianças em Castelo de Sonhos é preso no Mato Grosso. duas crianças. A prisão foi no dia 23 de novembro de 2023, na rodovia BR-163,na cidade de Rondonópolis (MT) após abordagem, foi constatado um mandado de prisão em aberto.

As vítimas, com idades de 9 e 11 anos na época dos crimes, tiveram coragem de denunciar, e as prisões foram decorrentes de investigações conduzidas pela Delegacia local.

AIRTON foi preso por força de mandado de prisão da Justiça do Estado do Pará, resultado de uma investigação minuciosa da POLÍCIA CIVIL de Castelo de Sonhos.

O mesmo se encontra recolhido na penitenciária MAJOR ELDO DE SÁ em Rondonópolis a disposição da justiça paraense, aguardando a transferência para o estado do Pará.

Fonte Jornal Folha do Progresso com informações Sargento Cruz e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/09:16:29

