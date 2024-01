Acusado de cometer série de assaltos morre em confronto com a Polícia em Jacareacanga (PA)

Operação aconteceu na noite de segunda-feira (22), enquanto eram realizadas buscas por um grupo de quatro homens suspeitos de cometer uma série de assaltos à mão armada. Três dos suspeitos conseguiram escapar pela mata.

Em uma operação de combate ao crime na noite desta segunda-feira (22), Policiais Militares (PM) entraram em confronto armado com um grupo de quatro homens suspeitos de realizar uma série de assaltos à mão armada na cidade de Jacareacanga, sudoeste do Parrá. A ação ocorreu por volta das 23h30, após as autoridades serem alertadas sobre a localização dos indivíduos.

Segundo informações da PM, os suspeitos estavam escondidos em uma área de mata a aproximadamente 2 km do Centro de Jacareacanga. Ao se aproximarem do local, a pé, após deixar a viatura em um ponto estratégico, os policiais foram surpreendidos por disparos, iniciando um intenso tiroteio. Na troca de tiros, um dos suspeitos, conhecido pelo apelido de “Gordinho”, foi atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os outros três suspeitos, que também estavam armados, conseguiram escapar pela mata. Durante a operação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e quatro intactas, além de duas cápsulas de munição calibre .40 deflagradas e oito munições intactas de calibre 380. Foram encontrados ainda 30g de cocaína, duas balanças de precisão, quatro anéis, dois rádios portáteis de comunicação e mais seis papelotes de cocaína.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Jacareacanga. A polícia segue em busca dos fugitivos, que, segundo informações preliminares, não seriam residentes da cidade, mas teriam vindo ao município exclusivamente para a prática de crimes.

