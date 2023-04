Acusado de estuprar e violentar mulher de 23 anos é condenado a 17 anos de prisão em Novo Progresso

O motorista Claudionor Sandesk foi condenado por juri popular (Foto: Arquivo) –

O júri começou por volta das 09h00min desta sexta-feira, 14 de abril de 2023, e foi fechado ao público por medidas de segurança, terminou por volta das 01h30min deste sábado, 15 de abril de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Novo Progresso-PA.

O homem, de 43 anos, era acusado de estupro, e tentativa de homicídio.

O crime ocorrido na madrugada do sábado, dia 2 de julho de 2022, contra a jovem “Juliana Ketelly Mucha”, de 23 anos, chocou a sociedade, teve repercussão e revolta pela violência cometida contra a vítima.

O Acusado Claudionor Sandesk, 43 anos, estava preso em Itaituba, foi condenado por juri popular, em 17 anos de prisão pelo crime cometido. Sandex vai ter que cumprir 17 anos de reclusão em regime fechado. Entenda o caso clique AQUI

O juri foi composto por 7 pessoas, a sentença foi proferida pela Juíza Dra Soraya Muniz C. de Oliveira, por vota das 01h30min, deste sábado (15). (Sem mais detalhes)

Investigação – Segundo a polícia o acusado havia premeditado o crime, ele seguiu a vítima que saiu do trabalho em uma pizaria. Ainda conforme a investigação, a polícia realizou diligências colhendo e analisando filmagens. Na manhã de domingo,3 de julho de 2022, teve-se acesso à filmagem de um comércio no cruzamento da rua Santiago com a rua Cristalina, que mostrava o que seria a fuga do suspeito, as imagens registraram a passagem de um veículo Renault Kwid cinza, com o pneu dianteiro frontal direito furado, a calota quebrada, coincidindo com o mesmo lado que a vítima alega ter sido batida, uma vez que foi colidido pela traseira esquerda da sua moto.

Sandesk foi flagrado por câmera de conveniência no mesmo dia do crime (assista abaixo)

Sandesk foi flagrado por câmera de conveniência no mesmo dia do crime

Com a posse das imagens, foi realizado diligências em vários bairros, fazendo percurso da rua Santiago, Cristalina e Industrial, até que foi possível chegar na residência onde o suspeito foi preso. Em uma primeira abordagem, o homem escondeu seu carro da guarnição da PM, na segunda abordagem, o veículo foi encontrado escondido no fundo da residência de Claudionor Sandesk.

Foi dada voz de prisão a Claudionor Sandex e o veículo foi apreendido.

Revolta – Claudionor Sandesk, de 43 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Novo Progresso, invadida por populares, queriam linchar o acusado. Amigos da vítima e populares, revoltados com o crime, compareceram na frente da delegacia e tentaram invadir o local para linchar o suspeito. O prédio da delegacia foi depredado.

Sobre o caso

A vítima foi encontrada por populares nas proximidades do loteamento Pantanal. (Fotos: Reprodução)

Na madrugada deste, sábado2 de julho de 2022, por volta de 1h, Juliana, foi encontrada em estado crítico. Mesmo debilitada, ela conseguiu passar detalhes do ocorrido e informou que um homem, que estava em um carro cinza, desceu do veículo e lhe atacou.

A mesma foi encaminhada para o Hospital Municipal de Novo Progresso, recebeu atendimento medico, passou por cirurgia, e se recuperou. Juliana não mora mais em Novo Progresso, a reportagem tentou encontrá-la, mas não foi possível.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/2023/07:22:27

Publicado por Jornal Folha do Progresso

