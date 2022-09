Acusado de matar companheira enforcada é preso após 2 anos foragido, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Anderson foi encontrado em uma residência localizada na travessa Timbó, no bairro da Pedreira, na capital. Segundo a corporação, o homem encontra-se à disposição da Justiça. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Crime ocorreu em oito de agosto de 2020, no Dia dos Pais, no bairro Tenoné.

You May Also Like