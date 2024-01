Homem pula muro e furta quantia em dinheiro de residência, em Belém

Câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito invade o local.

Um homem ainda não identificado foi filmado por câmeras de segurança furtando uma residência localizada no Conjunto Orlando Lobato, na rodovia Augusto Montenegro, no Parque Verde, Belém. O caso ocorreu na manhã de domingo (28), quando os proprietários da casa não estavam no local. Segundo o que foi relatado pelas vítimas no boletim de ocorrência, o suspeito conseguiu levar uma grande quantia em dinheiro e um cartão de crédito.

As imagens do caso foram encaminhadas para a Redação Integrada de O Liberal. No vídeo é possível ver quando o homem pula o muro e entra no local. Segundo o que foi relatado pelas vítimas, a casa estava vazia e os moradores estariam trabalhando no momento em que tudo ocorreu. Eles só notaram o furto durante a noite, quando retornaram para o imóvel. O homem teria chegado na frente da casa e batido palmas, chamando os moradores. Ao notar que não havia ninguém, ele pulou o muro e entrou. Quando já estava no pátio do imóvel, na parte de dentro, teria arrombado a janela na parte de trás da casa e teve acesso ao quarto. Segundo as vítimas, o homem teria revirado tudo dentro da residência. O homem teria separado os itens que iria levar e deixou tudo em cima da cama. Os donos da casa acreditam que o suspeito só não levou os objetos porque encontrou a quantia de seis mil reais que estava dentro do guarda roupa.

Logo após o caso, ele fugiu pelo mesmo local que entrou. Até o momento, não há informação sobre o paradeiro do suspeito. As vítimas acreditam que ele seria das redondezas, mas ainda não há confirmação das autoridades policiais. A Redação Integrada de OLiberal entrou em contato com a Polícia Civil e Militar e foi informada por meio de nota que o caso foi registrado na delegacia da Cabanagem, que analisa imagens e trabalha para identificar os envolvidos no crime.

